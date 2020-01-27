'unile 1-1 berabere kaldığı mücadelede 90+3. dakikada beraberlik golünü atan, karşılaşmanın ardından konuştu.Gol atacağını hissettiğini kaydeden Yasin, "Bu gole inanmıştım, kaç gündür bunun için çalışıyorduk, onun için çalışıyordum. Şükürler olsun top ayağıma geldi ve iyi vurdum. İlk yarı çok iyi başlamadık maça, cesaretlendirdik onları. 2. yarıda da baskılı oynadık, direkten dönen toplar, şanslar. Şans bizdeydi. Şampiyon olmak için daha çok var, çok çalışmamız ve daha iyi oynamamız lazım. Çalışacağız ve hatalarımızı göreceğiz, taraftarlarımız ve hocalarımızla, oyuncularımızda gerekeni yapacağız" dedi.