Yasin Öztekin: "Bu gole çok çalıştım"

Sivasspor'un yeni transferlerinden Yasin Öztekin, gol attığı Rizespor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Yasin Öztekin: 'Bu gole çok çalıştım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2020 22:38
Sivasspor'un Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede 90+3. dakikada beraberlik golünü atan Yasin Öztekin, karşılaşmanın ardından konuştu.

Gol atacağını hissettiğini kaydeden Yasin, "Bu gole inanmıştım, kaç gündür bunun için çalışıyorduk, onun için çalışıyordum. Şükürler olsun top ayağıma geldi ve iyi vurdum. İlk yarı çok iyi başlamadık maça, cesaretlendirdik onları. 2. yarıda da baskılı oynadık, direkten dönen toplar, şanslar. Şans bizdeydi. Şampiyon olmak için daha çok var, çok çalışmamız ve daha iyi oynamamız lazım. Çalışacağız ve hatalarımızı göreceğiz, taraftarlarımız ve hocalarımızla, oyuncularımızda gerekeni yapacağız" dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için