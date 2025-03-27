Yasin Kol ilk defa derbide görev alacak!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol ilk derbisini yönetecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Yasin Kol ilk defa derbide görev alacak!
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27 Mart 2025 08:46
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Bu derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol, kariyerinde ilk kez derbide düdük çalacak.

BU SEZON 22 MAÇ YÖNETTİ

Yasın Kol, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 13, 1. Lig'de 7 ve Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 22 karşılaşmayı yönetti. Kol ayrıca 8 defa da AVAR'da görevlendirildi. 37 yaşındaki hakem, bu sezon Galatasaray'ın sadece Alanya maçında düdük çalarken, Beşiktaş karşılaşmalarında yer almadı. Kol, Beşiktaş'ın son olarak Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldığı müsabakada düdük çaldı.

İLK DERBİSİ

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde görev alacak hakem Yasin Kol, kariyerinde ilk kez derbide düdük çalacak.

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