Yasemin Adar'ın tek eksiği olimpiyat altın madalyası

Milli güreşçi Yasemin Adar, 2024'te Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyayı kazanmak istediğini söyledi.



Yasemin, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için düzenlediği "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu"nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Hilton Bomonti Otel'de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro'nun yanı sıra spor, sanat ve iş dünyasından isimlerin yer aldığı geceye katılan milli sporcu, Türkiye güreş tarihinde kadınlarda Avrupa, dünya şampiyonu ve olimpiyat madalyalı ilk sporcu olduğunu ancak henüz olimpiyatta altın madalya kazanmadığını belirtti.



Tüm olimpik ve paralimpik sporcularla beraber yıldızlar gecesinde bir araya gelmenin mutluluğunu dile getiren Yasemin, "2020 Tokyo Olimpiyatları bizim için çok başarılı geçti. Çok güzel başarılar elde ettik. Birçok ilk yaşadık. Bu güzel geçen olimpiyatları kutlamak için bugün bir aradayız. Çok güzel ve çok keyifli geçeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Türk kadınının olimpiyatlarda ayrı bir başarı elde ettiğini vurgulayan Yasemin, şunları kaydetti: "Kadınlarımız olimpiyatlarda 5 tane madalya aldı, onlardan biri olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Artık kadınlarımız çok güçlü olduğunun farkında ve başarıları tekrar tekrar yaşamak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk Avrupa, dünya şampiyonu ve olimpiyat madalyalı sporcuyum ama maalesef olimpiyatlarda altın madalya elde edemedim. Şu anki hedefim 2024 Paris'te altın madalya kazanıp, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek."





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