Yalçın Koşukavak: 'Fenerbahçe ile görüşmedim'

Sezon ortasında Fenerbahçe'nin altyapıda görev vermek istediği teknik direktör, İzmir ekibinden ayrılmasının ardından açıklama yaptı.Fenerbahçe ile bireysel olarak hiçbir görüşme gerçekleştirmediklerini, her iki kulübün başkanlarının konuyla ilgili görüştüğünü belirten Koşukavak, '''' ifadelerini kullandı.Öte yandan Yalçın Koşukavak, birçok kez konuyla ilgili açıklama yapmak isteğini yönetime iletmesine karşın buna izin verilmediğini de belirterek, '''' dedi.