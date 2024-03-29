Xabi Alonso kararını netleştiriyor

İspanyol teknik adam Xabi Alonso, Bayern Münih ve Liverpool'un ilgisine rağmen gelecek sezon da Bayer Leverkusen'i çalıştırmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Xabi Alonso kararını netleştiriyor
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29 Mart 2024 00:37
Bayern Münih ve Liverpool'un yakından ilgilendiği İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun geleceği konusunda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınından The Times'ın haberine göre; Alonso, Bayern Münih ve Liverpool gibi kulüplerin ilgisine rağmen gelecek sezon da mevcut kulübü Bayer Leverkusen'de kalmaya sıcak bakıyor.

Haberde; Liverpool cephesinin Jürgen Klopp'un yerine belirlediği adaylar arasında Xabi Alonso'nun olmasının beklenmediği kaydedilirken Alonso'nun da 1 sezon daha Leverkusen'de kalma konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Bir dönem ismi Real Madrid ile de anılan 42 yaşındaki teknik direktörün çalıştırdığı Bayer Leverkusen, bu sezon çıktığı 38 maçta 33 galibiyet 5 beraberlik aldı ve hiç mağlup olmadı. Alonso'nun Leverkusen'i Bundesliga'da 70 puanla takipçisi Bayern'in 10 puan önünde bulunuyor.

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