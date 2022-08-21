Wright: 'Rakipten korkmayın dediler'

Antalyaspor'da, Trabzonspor ağlarına iki gol atan Haji Wright maç sonrası konuştu.



Amerikalı futbolcu, "Bize rakibin çok iyi olduğunu belirttiler. Öyle de oldu. Devre arasına girmeden gol buldular. Devre arasında bize 'Rakipten korkmayın üzerine gidin' dediler. Maalesef kötü bir gol yedik ama bunun da üstesinden geldik. Takımıma katkı sağladığım için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.



Milli takım için soru yöneltilen Wright, "Tabii ki her oyuncunun ulaşmak istediği bir yer. Gollerimle takımıma katkı sağlamak istiyorum. Umarım genç yaşımda milli takıma, Katar'a gidebilirim." dedi.





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