Wout Weghorst'tan derbi sonrası mesaj!

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden biri olan Wout Weghorst, 0-0 biten Fenerbahçe derbisinin ardından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Wout Weghorst'tan derbi sonrası mesaj!
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03 Ekim 2022 10:49
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşılaştı. Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Wout Weghorst, bu maçta rakip ağları havalandıramadı. Hollandalı futbolcu maçın ardından bir paylaşım yaptı.

"BÜYÜK HEDEF İÇİN SAVAŞMAYA DEVAM"

Weghorst, "Siz taraftarlarımızın ne kadar harika olduğunu çocuklarıma yaşatmak zorundaydım. Desteğiniz için teşekkürler. Size karşılığını vermeyi çok isterdim. Çok yazık oldu ama çok yakında olacak bu. Takım olarak iyi performans veriyoruz. Hep birlikte büyük hedefimiz için savaşma devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

WEGHORST'UN PERFORMANSI

Beşiktaş'ın saha içindeki en skorer isimlerinin başında gelen Weghorst, 3 gol atıp 4 de asist yapmıştı. Weghorst, kendisiyle yapılan röportajlarda, 'Taraftarlarımızla özel bir bağ kurmak istiyorum' ifadesini kullandı. 

 
 

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