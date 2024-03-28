Wizards, 2050 yılına kadar Capital One Arena'da

Washington Wizards'ın, 2050 yılına kadar Capital One Arena'da kalmak için Washington DC ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Wizards, 2050 yılına kadar Capital One Arena'da
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28 Mart 2024 14:27
Washington Wizards'ın, 2050 yılına kadar Capital One Arena'da kalmak için Washington DC ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Wizards'ın sahibi Ted Leonsis ve Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Wizards ve Capitals'ı en az 2050 yılına kadar Washington DC şehir merkezindeki Capital One Arena'da tutmak üzere bir anlaşmaya vardı.

Leonsis, ana şirketi Monumental Sports and Entertainment aracılığıyla, imzalı bir niyet mektubu aracılığıyla şehirle olan anlaşmayı resmileştirdi.

Anlaşma, Virginia'da eyalet yasama meclisinden onay alamayan yeni bir arena inşa etmeye yönelik başarısız girişimlerin ardından geldi.

Anlaşmanın bir parçası olarak şehrin, Capital One Arena'nın yenilenmesi için Monumental'a 500 milyon dolar vereceği kaydedildi.

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