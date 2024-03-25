Wizards, 2047'ye kadar Washington'da kalacak

Washington DC başsavcısının, Wizards ekibinin 2047'ye kadar başka şehre taşınmasına "izin vermeyeceği" bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Wizards, 2047'ye kadar Washington'da kalacak
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25 Mart 2024 16:39
Son güncelleme 25 Mart 2024 16:40
Washington DC başsavcısının, Wizards ekibinin 2047'ye kadar başka şehre taşınmasına "izin vermeyeceği" bildirildi.

Washington DC muhabiri Ben Dennis, yakın gelecekte Virginia'ya taşınma planları yapan Wizards'ın, Washington DC başsavcısının talimatıyla bulunduğu yerde kalacağını aktardı:

"DC'nin başsavcısı Pazartesi günü Monumental Sports'a Washington Capitals ve Wizards'ı DC'den 2047'ye kadar taşıyamayacaklarını söyledi ve 2007'deki tahvil/kira anlaşmasını sebep gösterdi. AG, Monumental'ın tahvil borcunu erken ödese bile bu anlaşmayı bozamayacağını söyledi."

Şu anda büyük bir hak talebi anlaşmazlığının ortasında kalan Wizards'ta, iki taraf da takımın kontrolünü ele almak için mücadele ediyor. Monumental (potansiyel hamleye öncülük eden grup), şehrin aldığı tahvilleri geri ödeyebileceğini ve Capital One Arena'daki kira kontratından çıkmak için ne gerekiyorsa ödemeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Takımın Virginia'ya taşınacağına dair söylentiler ise ilk olarak geçtiğimiz yıl takımın sahibi Ted Leonisis'in Wizards ve NHL's Capitals için önerilen yeni bir arena kompleksi ve eğlence bölgesi planlarını açıkladığında ortaya çıkmıştı.

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