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Windhorst: "Davis, imza için Giannis'i bekliyor olabilir"

ESPN'den Brian Windhorst, Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in yakın zamanda gelmesi beklenen imzasının arkasında olduğunu düşündüğü, LeBron James ve Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun dahil olduğu planı paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Brian Windhorst, Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in yakın zamanda gelmesi beklenen imzasının arkasında olduğunu düşündüğü, LeBron James ve Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun dahil olduğu planı paylaştı.

Windhorst'a göre Davis ve Giannis, bu ölü sezonun en büyük hikayeleri:

"Anthony Davis henüz sözleşmesini imzalamadı ve antrenman kampı yakında başlıyor. Bu, ligdeki insanların kendisinin Giannis'in kontratıyla ne yapacağını görmek için bekleyip beklemediğini merak etmelerine neden oldu.

Lakers'ın önümüzdeki yıl için bordrosunda sadece 15 milyonluk iki sözleşmesi bulunuyor. Çünkü LeBron James'in sözleşmesinde bir vazgeçme hükmü var. Ve Anthony Davis yeni sözleşmesini bir vazgeçme hükmüyle kurarsa, her şeyi deneyebilirler. Giannis olsun ya da olmasın, serbest oyuncuların peşine düşebilirler."

"EN KISA SÜREDE LAKERS İLE GÖRÜŞECEK"

Bununla birlikte, The New York Times'dan Marc Stein, "Henüz imza atmamış olan ancak kısa süre sonra Lakers ile kendi seçtiği sözleşme süresinde maksimum bir anlaşma yapması beklenen Anthony Davis'in, takım yetkilileriyle en kısa sürede görüşmesi bekleniyor." ifadelerini kullanmıştı.


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