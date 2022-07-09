Wimbledon'da final günü: Jabeur - Rybakina

Elena Rybakina ile Ons Jabeur, Wimbledon tek kadınlar finalinde karşılaşacak.



TSİ 16.00'da başlayacak Elena Rybakina ile Ons Jabeur finali, TRT Spor ve S Sport'ta naklen yayınlanacak.



ONS JABEUR İLKLERİ BAŞARIYOR



Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, bir Grand Slam turnuvasında final gören ilk Arap tenisçi oldu. 27 yaşındaki raket Tunus doğumlu. Müslüman bir kadın olarak ilkleri başaran Jabeur, WTA dünya sıralamasında 2. basamağa kadar yükseldi. Wimbledon'da elde edeceği şampiyonluk Ons Jabeur'u 1 numaraya taşıyabilir.



Bu sezon çim kortta hiç maç kaybetmeyen Ons Jabeur, Berlin'i kazanmıştı. Bu yıl Madrid gibi büyük bir turnuvada da şampiyonluk yaşayan Tunuslu tenisçi finalde favori taraf olarak gösteriliyor.



RYBAKİNA, HALEP'İ DEVİRDİ



Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Simona Halep'i 2-0 yenen Elena Rybakina, finale çıktı.



2019 Wimbledon şampiyonu 16 numaralı seribaşı Rumen Halep, 17 numaralı seribaşı Kazak Rybakina'yla karşılaştı.



Halep'e oranla daha sert servisler atan ve uzun rallilerde daha az hata yapan Rybakina, 1 saat 15 dakikalık mücadelenin ardından rakibini 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.



Kariyerinde ilk kez grand slam turnuvalarında son iki tenisçi arasına kalan 23 yaşındaki Rybakina, Alman Tatjana Maria'yı 2-1'le geçen dünya ikincisi Tunuslu Ons Jabeur ile final maçına çıkacak.





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