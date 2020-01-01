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Willie Cauley-Stein, sezonun devamında olmayacak!

Dallas Mavericks'in, NBA Temmuz ayında normal sezonuna geri döndüğünde Willie Cauley-Stein olmadan devam edeceği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in, NBA Temmuz ayında normal sezonuna geri döndüğünde Willie Cauley-Stein olmadan devam edeceği açıklandı.

The Athletic'den Shams Charania, Cauley-Stein ve partnerinin bu yaz bir bebek beklediğini bildirdi.

Cauley-Stein, çeşitli nedenlerden ötürü ligin Disney World'deki devamına gelmeyen oyuncu listesinin son üyesi oldu.

Mavs'le oynadığı 13 maçta az miktarda kullanılmış olsa da, ekip 26 yaşındaki oyuncu olmadan playofflarda devam edecek. Geçtiğimiz sezon Cauley-Stein, Sacramento Kings ile bir double-double tehdidi oluşturuyordu.

Cauley-Stein'ın yokluğu, Dallas için Trey Burke'ü takıma katmak için kullanılacağı bir kadro boşluğu açıyor.


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