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Williams: "Kobe dışında, LeBron en iyi iş ahlakına sahip oyuncu"

Eski All-Star oyuncu Deron Williams, eski takım arkadaşı LeBron James'in "Kobe Bryant'tan sonra en iyi iş ahlakına sahip olan oyuncu" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski All-Star oyuncu Deron Williams, eski takım arkadaşı LeBron James'in "Kobe Bryant'tan sonra en iyi iş ahlakına sahip olan oyuncu" olduğunu söyledi.

37 yaşındaki eski oyuncu, "All The Smoke" isimli podcast'te yaptığı röportajda, NBA tarihinin en iyi oyuncularından biriyle birlikte oynamanın nasıl bir şey olduğundan şöyle bahsetti:

"Harikaydı. LeBron ile iki Olimpiyat turnuvasında beraber oynamıştım ve sahada ortaya koyduklarını biliyordum. Harikaydı. İş ahlakı hakkında konuşursak, Kobe'nin dışında, LeBron benim çevremde gördüğüm en iyi iş ahlakına sahip oyuncudur.

Basketbol zekası inanılmaz. Şahsen kendimi, basketbol söz konusu olunca çok zeki bir insan olarak görürüm fakat onun zihni farklı çalışıyor."

Williams, LeBron'un yanında Cleveland Cavaliers'ta 2016-17 sezonunda forma giymişti.


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