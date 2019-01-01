Williams: "Devin, ulusal TV'de çıkacağı için sabırsızlanıyor"

Phoenix Suns koçu Monty Williams, Devin Booker'ın Orlando'daki bubble maçlarında, bir süperstar olduğunu kanıtlamak istediğini söyledi.



Booker için, 2019-20 NBA sezonu mutlak bir başarıydı. İlk All-Star seçilen Booker, Suns'ı ligdeki üçüncü en yüksek galibiyet yüzdesine yükseltmeye yardımcı oldu.



Şimdi, The Unndefeated'dan Marc Spears ile yapılan son röportajda Williams, Booker'ın bu ay sonunda Orlando'da süperstar seviyesinde oynayabileceğini kanıtlamaya çalışacağına olan inancını dile getirdi:



"Sanırım Book muhtemelen ulusal televizyonda oynayabilmek için sabırsızlanıyor. İnsanlar kim olduğunu biliyor, ama şimdi basketbolun dünyanın dört bir yanında izlenecek büyük sahnesinde, kim olduğunu gerçekten gösterme şansı bulacak. Bu onu ve tüm adamlarımızı gerçekten heyecanlandıran bir şey. Bu sezon All-Star takımına seçilmişti ve eminim şimdi de çıkıp herkese bir All-NBA oyuncusu olduğunu göstermek istiyor."



NBA ertelenmeden önce Booker inanılmaz bir yıl geçiriyordu ve maç başına 26.1 sayı, 4.2 ribaund ve 6.6 asist ortalamalar yakalamıştı.



2019-20 sezonunda, Suns'ın ulusal televizyonda sadece tek bir maçı gösterilmişti, o da TNT'deki New Orleans Pelicans'a karşı oynanan maçtı.



