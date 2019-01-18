Wilfried Bony Katar'a gidiyor!

POTTER: "YENİSİNİ ALMAMIZ ZOR"

Forvet arayışlarında bulunan'a da yazılan, Katar'a transfer oluyor.Swansea'de sakatlıklar nedeniyle fazla süre alamayan Fildişili golcünün, Katar Ligi ekiplerinden Al Sadd ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.Swansea City Menajeri Potter, geçtiğimiz günlerde Bony'nin ayrılığı ile ilgili, "Bu konuda bir şey duymadım. Bu yüzden anlatacak bir şey de yok. Finansal olarak zor durumdayız bu durumda yerine birini almamız zor olduğundan oyuncu göndermemiz zor" ifadelerini kullanmıştı.2017'de 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve bu sezon Swansea'de 7 maçta 181 dakika süre alan 30 yaşındaki golcü 1 gol attı.