Westbrook, Bleacher Report'un kendisini 23. sıraya koymasına güldü!

Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook, Bleacher Report'un 'en iyi 100 oyuncu' listesinde 23. sırada yer almasına gülerek tepki gösterdi.Westbrook, Bleacher Report tarafından hazırlanan NBA'deki en iyi 100 oyuncu listesinde 23. sıraya layık görüldü.Sıralamaları gördükten sonra, Westbrook tepkisini Instagram'dan şöyle verdi:Bleacher Report, Westbrook'u neden 23. sıraya koyduğuna ilişkin şunları söyledi:Sezon Mart ayında askıya alınmadan önce, Westbrook Rockets için ortalama 27.5 sayı, 8.0 ribaund ve 7.0 asist ile oynuyordu.