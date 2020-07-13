Westbrook, Bleacher Report'un kendisini 23. sıraya koymasına güldü!

Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook, Bleacher Report'un 'en iyi 100 oyuncu' listesinde 23. sırada yer almasına gülerek tepki gösterdi.
Westbrook, Bleacher Report tarafından hazırlanan NBA'deki en iyi 100 oyuncu listesinde 23. sıraya layık görüldü.
Sıralamaları gördükten sonra, Westbrook tepkisini Instagram'dan şöyle verdi:
Bleacher Report, Westbrook'u neden 23. sıraya koyduğuna ilişkin şunları söyledi: "Ne olursa olsun, sezonun ilk kısmı da oynandı. Russell Westbrook, 1 Ocak'tan önce kariyerinin dördüncü en kötü gerçek şut yüzdesindeyken, çok üçlük deniyordu ve bu sırada Rockets, James Harden olmadan oynadığında kafasını suyun üstünde tutamadı. Rakipler, kendisinin yalnız olduğu dönemde 105 sayının altında bir hücum reyingi ile 100 pozisyonda kendilerine 4.3 sayıyla fark attı. "Bu tutarsızlık seviyesi rahatsız edici. Rockets, Harden olmadan Westbrook'a başarılı bir şekilde liderlik etmesi konusunda güvenemezse, hem şimdi hem de daha sonra önemli ölçüde daha kötü. En son performansı, hala en iyi 25 oyuncudan biri olduğuna dair etkiye sahip olduğunun kanıtı, ancak en iyi 15 oyuncudan biri olması durumu, artık oturaklı değil."
Sezon Mart ayında askıya alınmadan önce, Westbrook Rockets için ortalama 27.5 sayı, 8.0 ribaund ve 7.0 asist ile oynuyordu.