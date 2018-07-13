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West Ham, Bernard ile masaya oturdu!

West Ham United'ın ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Bernard için masaya oturduğu kaydedildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
West Ham, Bernard ile masaya oturdu!
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13 Temmuz 2018 20:51
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Bernard, Benfica'nın ardından West Ham United ile de bir görüşme yaptı.

Shakhtar Donetsk ile kontratı sona eren ve bonservisi elinde olan Bernard için West Ham'ın 7 milyon Euro imza parası ve 4 milyon Euro maaş önerdiği kaydedildi. Bernard'ın bu teklifi de kabul etmeyip beklettiği, Londra'nın ardından Torino'ya geçtiği yazıldı.

Bernard ve menajerinin en çok bu teklife sıcak baktığı, 10 milyon Euro'luk imza isteğinin karşılanmamasına rağmen 3 milyon Euro'luk maaş beklentilerine 4 milyon verilmesinin mutlu ettiği kaydedildi.

Benfica ise Bernard'a 2.2 milyon Euro maaş ve 7 milyon Euro imza parası önermişti.

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