Welinton: 'Duran toplara çalışmıştık'

Beşiktaş'ta Welinton, Sporting'e Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Duran toplara çalıştıklarını belirten Brezilyalı oyuncu, "Kazanamadık maalesef. Duran toplar hayati önemdeydi. 2 duran topta 2 hata yaptık takım olarak. Duruş hatası vardı. Maalesef kazanamadık. Takım olarak aslında duran toplara iyi çalışmıştık. Pozisyon hatası yaptık ve golleri yedik." dedi.
Duran toplara çalıştıklarını belirten Brezilyalı oyuncu, "Kazanamadık maalesef. Duran toplar hayati önemdeydi. 2 duran topta 2 hata yaptık takım olarak. Duruş hatası vardı. Maalesef kazanamadık. Takım olarak aslında duran toplara iyi çalışmıştık. Pozisyon hatası yaptık ve golleri yedik." dedi.