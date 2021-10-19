Welinton: "Duran toplara çalışmıştık"

Beşiktaş'ın Sporting'e 4-1 yenildiği maçın ardından Welinton açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Welinton: 'Duran toplara çalışmıştık'
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19 Ekim 2021 21:56
Beşiktaş'ta Welinton, Sporting'e Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Duran toplara çalıştıklarını belirten Brezilyalı oyuncu, "Kazanamadık maalesef. Duran toplar hayati önemdeydi. 2 duran topta 2 hata yaptık takım olarak. Duruş hatası vardı. Maalesef kazanamadık. Takım olarak aslında duran toplara iyi çalışmıştık. Pozisyon hatası yaptık ve golleri yedik." dedi.


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