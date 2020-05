Webber'a takım arkadaşlarından destek: "Hall of Fame'e girmeli!"

Sacramento Kings'in eski yıldızı Chris Webber'ın Hall of Fame seçilmesi ihtimaliyle ilgili, eski takım arakdaşları fikirlerini sundular.



Webber, 2008'de emekli olmuştu. Her oyuncunun emekli olduktan üç yıl sonra Hall of Fame'e girmeye hak kazandığı göz önüne alındığında, 47 yaşındaki oyuncu, neredeyse on yıldır bu oylamaya dahil edilmiyor.



Webber'in birkaç eski takım arkadaşı, eski yıldızın adının neden sporun en prestijli listesinde yer almadığını anlayamıyorlar.



Eski Yılın Altıncı Adamı ödülü sahibi Bobby Jackson, Webber için şunları söyledi:



"Bence rakamlarına ve kariyerine bakarsanız, o Hall of Fame oyuncusudur. Burada Sacramento'da bir NBA şampiyonluğu kazanmadı, ama bizi zafer yolunda istikrarlı olmamız için gereken rüzgarı vermişti."



Webber, Kings'le oynadığı yedi sezonda 23.5 sayı, 10.6 ribaund, 4.8 asist, 1.5 top çalma ve 1.5 blok ile oynamıştı.



"BENCE DE KUŞKUSUZ, HALL OF FAME OYUNCUSUDUR"



Daha sonra iddiasını ilerletmek için Jackson, Webber için "top hakimiyeti, şutları, pasları ve büyük bir takım arkadaşı olmasıyla, gördüğüm en yetenekli uzunlardan biriydi." açıklamasını getirdi.



Kariyerinde dört kez savunma beşlerine seçilmiş olan Doug Christie, Jackson'ın ifadelerine katıldığını belirtti:



"Kuşkusuz bence Webber, Hall of Fame oyuncusudur. Özverili olmanın nasıl bir şey olduğunu gösterdi ve bence bu durum, kim olduğu hakkında çok bilgi veriyor."



Webber, 2020 sınıfının bir parçası olarak Hall of Fame'e giremedi, bu yüzden 2021'de bir sonraki denemesini yapacak.