Watford'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Premier Lig takımı Watford'un bir futbolcusunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı

Haber; AA
Watford'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif
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20 Mayıs 2020 17:47
İngiltere Premier Lig takımı Watford'un bir futbolcusu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. 

Watford'dan yapılan yazılı açıklamada, bir futbolcu ve iki çalışanın testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüp, test sonuçları pozitif çıkanların isimlerini açıklamayacağını belirtti.

Test sonucu pozitif çıkanların 7 gün karantinada kalacağı ve sonrasında tekrar test yaptıracakları açıklandı. 

Daha önce yapılan açıklamada, Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan testlerde, isimleri verilmeyen 3 kulüpten 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.

İngiltere Premier Lig'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 kişiden birinin Burnley'in yardımcı antrenörü Ian Woan olduğu açıklanmıştı.

POZİTİF OLDUĞUNU KENDİSİ AÇIKLADI

İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da forma giyen Adrian Mariappa, takımda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcunun kendisi olduğunu açıkladı.

33 yaşındaki savunma oyuncusu, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, "Test sonucum pozitif çıktığından beri koronavirüsü nasıl kapmış olabileceğimi düşünüyorum. Benim için büyük bir sürpriz oldu çünkü birkaç egzersiz ve çocuklarla yürüyüş dışında evden çok çıkmadım." ifadelerini kullandı.

Herhangi bir semptom göstermediğini kaydeden Mariappa, sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtti.

Watford, bir futbolcu ve iki çalışanın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını ve bu kişilerin 7 gün karantinada kalacağını duyurmuştu.

Premier Lig'de koronavirüse yakalanan 6 kişiden birinin Burnley'in yardımcı antrenörü Ian Woan olduğu açıklanmıştı.

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