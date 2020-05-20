Watford'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

İngiltere Premier Lig takımı Watford'un bir futbolcusu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Watford'dan yapılan yazılı açıklamada, bir futbolcu ve iki çalışanın testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Kulüp, test sonuçları pozitif çıkanların isimlerini açıklamayacağını belirtti.
Test sonucu pozitif çıkanların 7 gün karantinada kalacağı ve sonrasında tekrar test yaptıracakları açıklandı.
Daha önce yapılan açıklamada, Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan testlerde, isimleri verilmeyen 3 kulüpten 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.
İngiltere Premier Lig'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 kişiden birinin Burnley'in yardımcı antrenörü Ian Woan olduğu açıklanmıştı.
Watford'dan yapılan yazılı açıklamada, bir futbolcu ve iki çalışanın testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Kulüp, test sonuçları pozitif çıkanların isimlerini açıklamayacağını belirtti.
Test sonucu pozitif çıkanların 7 gün karantinada kalacağı ve sonrasında tekrar test yaptıracakları açıklandı.
Daha önce yapılan açıklamada, Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan testlerde, isimleri verilmeyen 3 kulüpten 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.
İngiltere Premier Lig'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 kişiden birinin Burnley'in yardımcı antrenörü Ian Woan olduğu açıklanmıştı.