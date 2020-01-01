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Warriors'ın önceliği, yedek point guard bulmak olacak!

Golden State Warriors'ın bu ölü sezonda yedek point guard pozisyonuna öncelik vereceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın bu ölü sezonda yedek point guard pozisyonuna öncelik vereceği iddia edildi.

Warriors ekibi geçtiğimiz yaz Andre Iguodala, Shaun Livingston ve Quinn Cook'u kaybetmişti ve bu da Stephen Curry'in arkasındaki yedek point guard pozisyonunda büyük bir boşluk yaratmıştı.

Önümüzdeki sezon için Draymond Green'in topu getirmeye devam edeceği ve Andrew Wiggins'in de hücumu başlatacağı kaydedildi.

The Athletic'den Anthony Slater, Michael Carter-Williams'tan potansiyel bir hedef olarak bahsetti. Carter-Williams'ın oyunu, genellikle top getiren bir oyuncu olarak uzunluğu ve dış şut eksikliği nedeniyle, Livington ile karşılaştırılıyordu.

Warriors'ın ayrıca önümüzdeki draft sınıfında en iyi point guardlar olarak görülen LaMelo Ball, Tyrese Haliburton ve Killian Hayes'i hedefleyebilecekleri de eklendi.


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