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"Warriors, Pelicans ile Oubre Jr. takasını görüştü" iddiası

Golden State Warriors ve New Orleans Pelicans'ın, Kelly Oubre Jr. odaklı bir takas görüşmesi yaptıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors ve New Orleans Pelicans'ın, Kelly Oubre Jr. odaklı bir takas görüşmesi yaptıkları bildirildi.

Warriors ekibi Oubre Jr.'ı, Klay Thompson'ın sezonu kapatmasına neden olan sakatlığının ardından, sezon başlamadan önce Oklahoma City Thunder'dan kadrosuna katmıştı.

2021 ölü sezonunda serbest oyuncu olacak olan Oubre Jr., Warriors ile maç başına 11.7 sayı ve 5.5 ribaund ortalamaları yakalıyor.

The Athletic'den Shams Charania'ya göre, Warriors ve Pelicans arasındaki bu görüşmelerde henüz herhangi bir mesafe kaydedilmedi.


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