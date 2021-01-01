Warriors, Eric Paschall'ı Utah'a gönderdi

Golden State Warriors'ın, Eric Paschall'ı bir ikinci tur Draft hakkı karşılığında Utah Jazz'e takas ettiği bildirildi.



Utah'ın Golden State'e, Memphis Grizzlies'in ilk 42 korumalı 2026 ikinci tur seçimini gönderdiği belirtildi.



Paschall, geçtiğimiz sezon oynadığı 40 maçın 38'inde benchten geldiği Warriors formasıyla, 9.5 sayı ve 3.2 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



24 yaşındaki oyuncunun, çocukluk yıllarında New York'ta beraber basketbol oynadığı Jazz yıldızı Donovan Mitchell'ın, uzun zamandır arkadaşı olduğu söylendi.



