Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Warriors, Draft'ın tepesindeki 7-8 adama odaklanacak

Golden State Warriors'ın 2020 NBA Draftı için yedi veya sekiz adama odaklandığı bildirildi.

Haber; Sporx.com
Golden State Warriors'ın 2020 NBA Draftı için yedi veya sekiz adama odaklandığı bildirildi.

Warriors başantrenörü Steve Kerr, genel menajer Bob Myers ve ekibinin, Warriors'ın 2020 Draftı'nın üstünde odaklanma konusunda film izlemek için kendisine yedi veya sekiz kişinin bir listesini verdiğini söylediği iddia edildi.

Kerr döneminde ilk kez, Warriors ekibi playoffları kaçıracak ve lotarya seçimleri yapacak.

NBC Sports Bay Area'daki 'Warriors Outsiders'ın sunucusu Drew Shiller, şu şekilde tweet attı:

"Steve Kerr, KNBR'de Bob Myers ve ekibinin, Warriors'ın draftın tepesine odaklandığı bölgede bulunan oyuncuların videolarını izlemek için, 7 veya 8 oyunculuk bir liste verdiğini söyledi."

Gelecek sezon başladığında Warriors'ın çekirdeği Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green ve Andrew Wiggins'den oluşacak.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal