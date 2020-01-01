Warriors, Draft'ın tepesindeki 7-8 adama odaklanacak

Golden State Warriors'ın 2020 NBA Draftı için yedi veya sekiz adama odaklandığı bildirildi.



Warriors başantrenörü Steve Kerr, genel menajer Bob Myers ve ekibinin, Warriors'ın 2020 Draftı'nın üstünde odaklanma konusunda film izlemek için kendisine yedi veya sekiz kişinin bir listesini verdiğini söylediği iddia edildi.



Kerr döneminde ilk kez, Warriors ekibi playoffları kaçıracak ve lotarya seçimleri yapacak.



NBC Sports Bay Area'daki 'Warriors Outsiders'ın sunucusu Drew Shiller, şu şekilde tweet attı:



"Steve Kerr, KNBR'de Bob Myers ve ekibinin, Warriors'ın draftın tepesine odaklandığı bölgede bulunan oyuncuların videolarını izlemek için, 7 veya 8 oyunculuk bir liste verdiğini söyledi."



Gelecek sezon başladığında Warriors'ın çekirdeği Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green ve Andrew Wiggins'den oluşacak.



