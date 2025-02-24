Warriors, Andre Iguodala'ın formasını "emekli" etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden Warriors, Andre Iguodala'ın 9 numaralı formasını "emekli" etti.

Haber; AA, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Warriors, Andre Iguodala'ın formasını 'emekli' etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2025 12:18
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden Warriors, Andre Iguodala'ın 9 numaralı formasını "emekli" etti.

San Fransisco'daki Chase Center'da, Dallas Mavericks'i 126-102 yenen Warriors, Iguodala'nın 9 numaralı formasını "emekli" etmek için karşılaşma öncesinde seremoni düzenledi.

NBA kariyerinde 19 sezon boyunca Warriors'ın yanı sıra Philadelphia 76ers, Denver Nuggets ve Miami Heat'te oynayan Iguodala, 4 kez NBA şampiyonluğu kazandı.

Warriors'ta sekiz sezon geçiren Iguodala, 2015 NBA finallerinde MVP ödülüne layık görüldü ve 2012'de bir kez All-Star seçildi.

2015'te Warriors'ın 40 yıl aradan sonra kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynayan Iguodala, 2023'te emeklilik kararı aldığını açıkladı.

Iguodala, normal sezonlarda çıktığı 1.231 maçta 11.3 puan, 4.9 ribaunt ve 4.2 asist ortalamaları yakaladı.

Warriors'un efsane oyuncularından Iguodala, takımda forması "emekli" edilen 7. oyuncu oldu. Daha önce Rick Barry (24), Wilt Chamberlain (13), Nate Thurmond (42), Al Attles (16), Chris Mullin (17) ve Tom Meschery (14) formaları "emekli" edilmişti.


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery