Warrior'lardan, Los Angeles Lakers yorumu!

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Golden State Warriors yıldızları Stephen Curry, Kevin Durant ve Draymond Green, geçtiğimiz Pazartesi karşılaştıkları Los Angeles Lakers hakkında yorum yaptılar.Pazartesi günü Lakers'ı 130-111 skoruyla yenen Warriors'ın aldığı bu galibiyet, LeBron James'in sakatlandığı Noel Günü'nde aldıkları mağubiyetten hemen bir ay sonra gelmişti.Yıldız isimlerin yorumları şu şekildeydi:"Kimliklerini anlamaya çalışan bir ekip ve ben Bron'ın sakatlığı öncesinde bunu çözmeye yakın olduklarını düşünüyorum. Burada, sakatlıkla birlikte, takım kimyasında ufak bir deforme meydana geldiğini düşünüyorum, çünkü bence, özellikle bizi Noel'de öldürdükleri zaman iyi bir yönde ilerlediklerini düşünüyordum. Ben, kendilerinin playofflarda dikkate alınacak bir takım olacaklarını düşünüyorum.""Yorum yapacak ve değerlendirecek kadar birlikte oynadılar mı bilmiyorum. Ama takımda yetenekli adamları olduğunu biliyorum.""Daha önce söylenenlere hiçbir şey eklemeyeceğim. LeBron tüm zamanların en iyilerinden biri. Onları daha iyi yapıyor. Olmadığında da sonucu görüyorsunuz."Warriors, 2014-15 sezonundan bu yana James'in takımlarıyla 32 kez karşılaştı.