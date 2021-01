Wall: "Washington ikinci evimdir, hep kalbimde olacak"

Houston Rockets yıldızı John Wall, eski takımı Washington Wizards'ın kendi üzerindeki etkisini açıkladı.



Wall, The Athletic'den Shams Charania ile yaptığı röportajda, takımla geçirdiği on yıldan sonra Wizards'ı terk etmenin ne kadar zor olduğunu şöyle paylaştı:



"Zordu, çok zordu. Kalbim her zaman orada olacak. Orası ikinci evim gibi. On yıldır DC'deydim, toplum için birçok şey yaptım, rekorlar kırdım, benim genç bir çocuktan bir adama evrilmemi gördüler.



Onlara sevgimi ve desteğimi her zaman göstereceğim ve orada bulunmadığım zamanlarda bile, yaptığım şeyleri yapmaya devam edeceğim."



Wall, Wizards için toplam 573 maçta oynamış ve 19.0 sayı ile 9.2 asist ortalamaları tutturmuştu.