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Wade: "Steph Curry, dünyanın en iyi insanı..."

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Golden State Warriors'ın süperstar ismi Stephen Curry'nin "dünyanın en iyi insanı" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Golden State Warriors'ın süperstar ismi Stephen Curry'nin "dünyanın en iyi insanı" olduğunu söyledi.

Wade, hayranlarına yaptığı Instagram canlı yayınında konuştu ve Curry'yi "özel yapan şeylerden" bahsetti:

"O dünyanın en iyi insanı gibi bir şey. Ama Steph'in, bazı insanların söylediği ama herkesin söylemediği - çünkü top hakimiyeti ve üçlükten bahsedip duruyorlar - en büyük özelliği, topsuz alanda asla hareket etmeyi bırakmaması."

"Steph pas verdiğinde, en tehlikeli halinde oluyor ve bunu böyle söyleyince delice geliyor, değil mi? Çünkü topu aldığında, savunulamaz. Ama top onda değilse, unut gitsin."

Curry, halihazırda NBA tarihindeki en iyi üçlükçü olarak kabul ediliyor. Warriors yıldızı, lig tarihinde üçüncü sırada yer alıyor ve Ray Allen'ın 2.973'lük liderlik yerini, kariyerinin sonuna gelene kadar kapacağı düşünülüyor.


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