Wade önümüzdeki sezon kalacak mı, emin değil

Miami Heat yıldızı Dwyane Wade, önümüzdeki sezon oynamaya devam edeceğinden emin olmadığını açıkladı.
36 yaşındaki Wade, Miami Herald gazetesine yaptığı açıklamada kariyerinde ilk kez bulunduğu sezondan sonrasını oynayıp oynamayacağından emin olmadığını söyledi. "Bilmiyorum."
diyen Wade, "Etrafımdaki herkese bu sezon sonrasında bir değerlendirme yapacağımı söyledim. Kariyerimde ilk kez bir yaz dönemine bu mentaliteyle giriyorum. Hep serbest oyuncu dönemini, veya opsiyonumu reddedip yeni bir kontrat imzalamayı düşünerek girmişimdir. Bu, organizasyonun durumunu görerek ne düşündüğüme bağlı olarak hareket edeceğim ilk yaz dönemim olacak. Bunu aslında çok takmıyorum. Ne karar verirsem kafam rahat olacak. Zaten benim kararım olacak."
şeklinde konuştu.
Wade, devam etmekle ilgili arzusunun bulunup bulunmadığını kontrol etmekle ile ilgili de şu açıklamayı yaptı: "Kesinlikle. Yoklanması gereken bir şey. Bir sürü şeyi düşünmek gerekiyor. Aynı eforu tekrar sarfetmek istiyor muyum? Yaşlandıkça, maçlara hazırlanmak, vücudu hazırlamak daha farklı bir efor oluyor. Ve mental olarak bir sene daha oynayıp sezon ortasında bırakmayabilir miyim? Udonis Haslem her zaman söylemiştir. Yaşlandıkça, her yılı teker teker değerlendirmeye başlıyorsunuz. İlk defa ailem ve basketbolu komple değerlendirip durumlara bakacağım. Buraya dönmüş olmam bu konuda bana yardımcı oluyor ve bunu kolaylaştırıyor."
Wade bu sezon 10.9 sayı, 4.0 ribaund ve 3.5 asistle oynuyor ve NBA tüm zamanlar sayı krallığı listesinde 31. sırada, en çok şut bloklayan guardlar arasında da Michael Jordan'dan sonra ikinci sırada.