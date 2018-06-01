Wade önümüzdeki sezon kalacak mı, emin değil

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Miami Heat yıldızı Dwyane Wade, önümüzdeki sezon oynamaya devam edeceğinden emin olmadığını açıkladı.36 yaşındaki Wade, Miami Herald gazetesine yaptığı açıklamada kariyerinde ilk kez bulunduğu sezondan sonrasını oynayıp oynamayacağından emin olmadığını söyledi.diyen Wade,şeklinde konuştu.Wade, devam etmekle ilgili arzusunun bulunup bulunmadığını kontrol etmekle ile ilgili de şu açıklamayı yaptı:Wade bu sezon 10.9 sayı, 4.0 ribaund ve 3.5 asistle oynuyor ve NBA tüm zamanlar sayı krallığı listesinde 31. sırada, en çok şut bloklayan guardlar arasında da Michael Jordan'dan sonra ikinci sırada.