  •  
    "F.Bahçe'de oynarken çok zevk aldım ancak.."
  •  
    .. Ve Raul Meireles'ten Adriana Lima sürprizi!
  •  
    Oğuzhan'ın transferdeki YENİ sürpriz rotası belli!
  •  
    Atletico Madrid, gözünü Florya'nın kalbine dikti!
  •  
    "G.Saray'ı bu transferde açık açık kandırmışlar!"

Voleybolda Şampiyonlar Ligi'ne Almanya ev sahipliği yapacak

2019 CEV Erkekler ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi final karşılaşmaları 18 Mayıs'ta başkent Berlin'de oynanacak

Kaynak: AA
Voleybolda Şampiyonlar Ligi'ne Almanya ev sahipliği yapacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2019 16:24
2019 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi final karşılaşmaları 18 Mayıs'ta Almanya'da yapılacak.

CEV, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde hem erkekler, hem de kadınlar finallerine Berlin'in ev sahipliği yapacağını duyurdu.

8 bin 500 seyirci kapasiteli Max-Schmeling-Halle'deki karşılaşmalar "Süper Finaller" adı altında oynanacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için