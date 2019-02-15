Voleybolda Şampiyonlar Ligi'ne Almanya ev sahipliği yapacak

2019 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi final karşılaşmaları 18 Mayıs'ta Almanya'da yapılacak.CEV, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde hem erkekler, hem de kadınlar finallerine Berlin'in ev sahipliği yapacağını duyurdu.8 bin 500 seyirci kapasiteli Max-Schmeling-Halle'deki karşılaşmalar "Süper Finaller" adı altında oynanacak.