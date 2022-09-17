Voleybolda Galatasaray, Bükreş'e şans tanımadı

TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda Galatasaray HDI Sigorta, Dinamo Bükreş'i 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Voleybolda Galatasaray, Bükreş'e şans tanımadı
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17 Eylül 2022 19:10
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın beşinci karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i 3-2 yendi.
 Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Thomas, Sharifi, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin, Onur Günaydı, Hakkı Çapkınoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Orçun Ergun, Selim Kalaycı, Aykut Acar, Emir Kaan Öztürk)

Dinamo Bükreş: Felix Junior, Mihalcea, Ramirez Pita, Cuk, Bartha, Thondike (Watanabe, Dovale, Cherberlata, Sanchez, Gommans, Balean, Mocanu, Ghionea)

Setler: 25-17, 18-25, 25-23, 19-25, 19-17

Süre: 130 dakika (25, 26, 32, 25, 22)

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