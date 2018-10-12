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Voleybol Efeler Ligi'nin ilk haftası başlıyor!

Ligde 2018-2019 sezonu, ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Kaynak: AA
Voleybol Efeler Ligi'nin ilk haftası başlıyor!
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12 Ekim 2018 13:01
Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonu, ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Efeler Ligi'nde ilk haftanın maç programı şöyle:

13 ekim Cumartesi:

14.30 Fenerbahçe-Jeopark Kula Belediyespor (Burhan Felek)

14 Ekim Pazar:

14.00 Arhavi Belediyespor-Maliye Piyango (Arhavi)

15.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.00 Galatasaray-İnegöl Belediyespor (Burhan Felek)

15.30 Ziraat Bankası-Halkbank (TVF Başkent)

15.30 Tokat Belediye Plevne-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ali Yücel)

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