Vitor Pereira: 'Konferans Ligi ve Süper Lig'e bakacağız'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Vitor Pereira "Böyle bir maçı anlatmak zor. Çünkü son saniyede kendi hatamızdan yemiş olduğumuz golle kaybetmek üzücü. Bizden daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Son dakikaya kadar mücadele ettik. 0-0 olsaydı kabul edebilirdim ama bu sonucu kabul etmek zor. Son dakikada yediğimiz golde o topu kontrol edecek 3 oyuncumuz vardı. Genç bir takımız. Burada yapılan tek hatayı bile cezalandırıyorlar. Şimdi yapmamız gereken lige, Konferans Ligi'ne bakmak. Göztepe maçımız var. Onu kazanmaya çalışacağız. Bundan sonra elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.



"MESUT ÖZİL OLSA..."



Sakatlıkların etkilediğini söyleyen Vitor Pereira "Bu maç hakkında konuşmak zor. Rakibimizle eşit mücadele ettik. Gol atacak pozisyonlarımız vardı. Bence iyi oynadık. Derbi zordu. Elimizde daha fazla çözümle gelsek farklı olabilirdi. Mesut Özil, Valencia, Gustavo, Serdar Dursun, Crespo gibi oyuncular elimizde olsaydı belki daha farklı olabilirdi." dedi.



"LİG BİZİM ANA KULVARIMIZ"



Geleceğe bakmaları gerektiğini söyleyen Pereira "Son lig maçımız bizim için zorluydu. Bugün son saniyede, son dakika bile değil son saniyede bir gol yedik. Aslında topu Futbol böyle maalesef, şu anda geleceğe bakmamız gerekiyor. Böylesine bir skorun üstünden gelmek zor. Bir sonraki maça bakmamız, toparlanmamız gerekiyor. Lig bizim ana kulvarımız. Konferans Ligi var. Geleceğe bakmalıyız. Önümüzdeki maça hazırlanmalıyız." ifadelerini kullandı.



"ÜZGÜNÜM, TECRÜBESİZLİK"



Olympiakos yenildikleri için üzgün olduğunu söyleyen Portekizli teknik adam "Bu maç için üzgünüm. Beraberlik olsa şansımızı son maça taşıyabilirdik. Son saniyede bir gol attılar. Bizim de bunu kabullenmemiz lazım. Genç oyuncularımız var. Çok iyiler ama hala zamana ihtiyaçları var tecrübe için. Bu tarz turnuvalarda tecrübeye ihtiyacınız vardır. Rakibimizde bu tür oyunculardan çok var. Son saniyede yediğimiz gol tecrübeyle ilgili ne demek istediğimi tercüme eden bir durum." açıklamasını yaptı.



"OYUNCUYA SAYGISIZLIK"



Marcel Tisserand'ın oynamasıyla ilgili soruyu tepki gösteren Pereira "Bu maçı tek bir oyuncuyla açıklamak nasıl mümkün olabilir? Sizce Tisserand son iki maçta gösterdiği performanslarla bunu hak ediyor mu? Niye Tisserand için konuşmak istiyorsunuz? Sizce o golde bir hata mı yaptı? Futbol bu değil. Bu maçı onun üzerinden açıklarsanız, oyuncuya saygısızlık yapmış olursunuz. Oyun hakkında konuşursanız kabul edebilirim ama bir oyuncu hakkında bunu dememelisiniz. Eğer bunu derseniz, herkes Tisserand hakkında konuşur. O, bunu hak edecek bir şey yapmadı. Oyuncularıma saygı duymalısınız. Çünkü Olympiakos'la aynı seviyede mücadele ettiler, son dakikada bir gol yedik. Maçı anlatan şey bu. Attila veya Tisserand değil." dedi.



"HEPSİNİN SORUMLUSU BENİM"



Vitor Pereira "Yediğimiz gol benim sorumluluğum. Her şey benim sorumluluğum. Bu şekilde. Bitti." diyerek sözlerini noktaladı.





İLGİLİ VİDEO