Vitor Pereira, en iyi 11'ine dönüyor

Son iki mücadelede kaybedilen 5 puandan sonra Vitor Pereira, sezonun en iyi performansını sergileyen 11'e dönme kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira, en iyi 11'ine dönüyor
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23 Eylül 2021 12:33
Süper Lig'de son iki maçında 5 puanı rakiplere bırakan ve rotasyonlu kadrosu ile eleştiri toplayan Fenerbahçe, bugün sahasında Giresunspor karşısında yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Pereira da hem temposu hem de kalitesiyle bu sezonun en iyi maçı olan Frankfurt mücadelesinde görev yapan isimleri Giresunspor'a karşı özel olarak hazırladı. Başakşehir maçında yedek soyunan ve 30 dakika oynayan Mesut Özil'in yanı sıra Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Rossi de 11'e dönüyor.

KAPACAK VE CRESPO 18'DE OLACAK

Ortanın solunda yine Ferdi Kadıoğlu'nu kullanacak olan Pereira, savunmada ise değişikliğe gitmeyecek. Bugüne kadar hiç süre almayan yeni transferler Burak Kapacak ile Miguel Crespo'nun da 18'de olacağı ve skora göre oyuna girebilecekleri ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa, Giresunspor karşısnda forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Miha Zajc ile Serdar Dursun'un da kadroda olması beklenmiyor. 

 

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