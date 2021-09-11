Vitor Pereira'dan Berisha kararı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Berisha, antrenmanlardaki performansıyla göz doldurdu. Vitor Pereira'nın ilk başlarda Berisha'yı Sivas maçında 2. yarıda oynatmayı düşündüğü ancak oyuncunun formundan dolayı ilk 11'de tercih etme olasılığının yüksek olduğu ifade edildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Vitor Pereira'dan Berisha kararı
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11 Eylül 2021 15:41
Mërgim Berisha
Mërgim Berisha
Fenerbahçe
Fenerbahçe antrenmanlarında Berisha fırtınası esiyor. Kosova asıllı Alman golcünün son derece hazır bir görüntü vermesinin dışında yeteneklerini de ortaa koyması teknik ekibin yüreğine su serpti.

Pereira, Berisha ile bir görüşme yaparken Alman futbolcunun "Zaten hazır geldim. Görev vermeniz durumunda oynamaya hazırım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Vitor Pereira'nın ilk başlarda Berisha'yı Sivas maçında 2. yarıda oynatmayı düşündüğü ancak oyuncunun formundan dolayı ilk 11'de tercih etme olasılığının yüksek olduğu ifade edildi.  

 

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