Vitor Pereira'dan Altay'a: "Sakın moralini bozma"

Trabzonspor maçında yediği hatalı gol sonrasında eleştiri oklarının hedefi olan Altay Bayındır'a teknik direktör Vitor Pereira sahip çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira'dan Altay'a: 'Sakın moralini bozma'
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20 Ekim 2021 09:57
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Sivas maçındaki hatasının ardından Trabzon karşısında da kurdurduğu baraj ve frikikten yediği golle eleştiri oklarının hedefi oldu. Bunun üzüntüsünü yaşayan genç file bekçisine Vitor Pereira sahip çıktı.

Portekizli teknik adam, Altay'la kısa bir görüşme yaparak, "Maçlar bir kişiyle ne kazanılır, ne de kaybedilir. Kendini yenilginin sorumlusu olarak görme. Sadece ben değil, tüm takım sana güveniyor. Sakın moralini bozma. Hem bizim için hem de Milli Takım için çok değerli bir kalecisin" dedi.  

 

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