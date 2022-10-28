Vitor Hugo: 'Takımda herkes çok kızgın'

Trabzonspor'lu futbolcu Vitor Hugo, Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Vitor Hugo yaptığı açıklamada, "Canımızı çok yakan bir maç oldu. Soyunma odasında üzgün ve kızgın bir hava hakim. Maça çıkmadan önce konuştuğumuz tek şey bu maçın önemiydi. Rakibimiz çok fazla şans üretemedi ama bulduğu az şansı değerlendirdiler. Maçı domine eden, galibiyete daha yakın olan tarafık ama değerlendiremedik." dedi.



Hugo ayrıca, "Garip bir maç oldu aslında. Maçın sonucundan sonra puan durumuna bakınca rakiplerin sonuçlarını bekleyeceğiz. Ne kadar şansımız varsa sonuna kadar zorlayacağız. Takım bırakmayacak, sonuna kadar mücadele edecek." ifadelerini kullandı.





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