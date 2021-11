Vincenzo Montella: 'Adana Demirspor her takımı yenebilir'

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.Teknik direktör Vincenzo Montella, antrenman öncesi gazetecilere, geçen hafta deplasmanda 2-1 yenildikleri Medipol Başakşehir maçında herkesin penaltı olup olmadığını düşündüğü bir pozisyon sonrası yenilmelerinin kendilerini rahatsız ettiğini ancak şu anda tüm dikkatlerini oynayacakları rakipte olduğunu belirtti.Oynayacakları Atakaş Hatayspor'un zor bir rakip olduğunu ama her zamanki gibi hazırlıklarını yapıp maça çıkacaklarını ifade eden Montella, şunları söyledi:Bir gazetecinin "" diye cevap verdi."Takımın kapasitesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Montella, göreve geldiği günden beri takımın her gün kendisini geliştirdiğini belirtti.Montella, "Özellikle takım halindeki aksiyonlarda defansif oyunlarda bunu geliştirdiğimizi sonuçlar desteklemese de düşünüyorum. Takım her gün canla başla çalışıyor. Oyuncular öğrenmeye de istekli olduğu için daha da çok gelişebileceğimizi biliyorum, inanıyorum. O yüzden daha da iyi günler geleceğini biliyoruz." diye konuştu.Orta saha oyuncusu Yunus Akgün de, Atakaş Hatayspor maçını kazanıp milli maç nedeniyle verilecek araya mutlu girmek istediklerini belirtti.Akgün, "Bizden beklenti zaten yüksek, bunu biliyoruz. Kaybettiğimizde de taraftarımız, başkanımız üzülüyor. Bunu biliyoruz. Beklenti yüksek ama çok kaliteli, tecrübeli oyuncularımız var. Önümüzde çok maçlar var. Elimizden geleni yapacağız. Üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz." dedi.Stoper Simon Deli de, Atakaş Hatayspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.Son iki haftada bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Deli, "Bir an önce taraftarımıza kendimizi affettirmek istiyoruz. Sahaya çıkıp 3 puan için savaşmak istiyoruz. Bu da öyle bir maç olacak. Umarım 3 puanı alan taraf biz olacağız. " dedi.Montella nezaretindeki antrenmana sakatlıkları süren Belhanda ile Lucas Castro katılmadı.