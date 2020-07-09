Victor Ruiz: 'Sivasspor'u takılmasını bekleyeceğiz'

Beşiktaşlı futbolcu Victor Ruiz Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu ve galibiyeti hak ettkiklerini dile getirdi.



Kasımpaşa karşısında Enzo Roco ile beraber oynamasından bahseden Victor Ruiz "Roco ile birlikte çok rahat oynadık, aynı dili konuşuyoruz; hiçbir sorunumuz olmadı. Vida ile de bir uyumumuz var. Kasımpaşa karşısında da çok iyi mücadele ettik ve takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.



Ligi üçüncü sırada bitirmek istediklerini vurgulayan Ruiz, "Daha önce de bu fırsatı yakalamıştık ama değerlendiremedik, bugün değerlendirdik. Şimdi biz kaybetmesini bekleyeceğiz. Kazanacağız ve Sivasspor'un puan kayebtmesini bekleyeceğiz. Şampiyonlar Ligi hedefimiz var ve bu hedefe odaklanmış durumdayız" şeklinde konuştu.



