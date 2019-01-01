Victor Oladipo, sezonun geri kalanında yok!

Indiana Pacers yıldızı Victor Oladipo, 2019-20 sezonunun geri kalanında oynamamaya karar verdiğini söyledi.



Oladipo, The Athletic'den Shams Charania'ya şunları söyledi:



"Gerçekten oynamak istiyorum ve bir rekabetçi ve takım arkadaşı olarak bu beni mahveden bir durum. Rehabilitasyonumda harika bir noktada olduğumu ve yüzde 100 sağlıklı olmaya yaklaştığımı hissediyorum. Bu noktadan sonra, 5'e 5 çalışmalarımı yoğunlaştırmam gerektiğinden, rehabilitasyonumu geciktirebilecek yumuşak doku yaralanması riskine ve bubble'ın bilinmeyen kesin kurulumuna kadar tüm değişkenlerle, oynama konusunda tamamen kafam rahat edemiyor. Akıllı davranmalıyım ve bu kararı vermek de kolay olmadı. Ancak ilerlediğim yola devam etmenin ve 2020-21 sezonu için tamamen sağlıklı olmanın, benim için doğru karar olduğuna gerçekten inanıyorum."



"HENÜZ ESKİ OLADIPO DEĞİL"



Oladipo son üç aydır fizik tedavi uzmanı Luke Miller ile birlikte idman yapıyordu.



Miller, şunları söyledi:



"Vic harika görünüyor, harika hissediyor ve şu anda en iyi formunda. Hiç bir aksilik yaşamadı. Şimdi en önemli şey, her şeyi hesaba katması ve bu 2019-20 bölümünü kapatıp, daha büyük bir bölüm olacağına inandığım 2020-21 sezonuna odaklanması. Eski VO'ya son derece yakın, ama henüz o noktada değil ve nasıl geri döneceğini de biliyor."



Oladipo'nun, Pacers ile yaptığı dört yıllığı 84 milyon dolarlık anlaşmasının son bir senesi kaldı.



