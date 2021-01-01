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Vanessa Bryant, Kobe için açtığı davayı kazandı!

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'ın, Kobe'nin açık kaza fotoğraflarının paylaşılması üzerine Los Angeles County'ye açtığı davayı kazandığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'ın, Kobe'nin açık kaza fotoğraflarının paylaşılması üzerine Los Angeles County'ye açtığı davayı kazandığı açıklandı.

Federal bir yargıç, eski NBA süperstarının ölümünün olay yerinden sansürsüz fotoğrafların paylaşılmasıyla ilgili bir davanın ardından Vanessa Bryant'ın lehine karar verdi.

Vanessa, eşinin, 13 yaşındaki kızı Gianna'nın ve diğer yedi yolcunun hayatını kaybettiği helikopter kazasının açık fotoğraflarını, dört şerif yardımcısının paylaştığının bildirilmesinin ardından, yasal işlem başlatmıştı.

Los Angeles County avukatları, olaya karışan memurların isimlerini gizli tutmak için çaba sarf etmiş olsalar da, Los Angeles Times'ın Yahoo Sports'taki bir raporuna göre, ABD Bölge Yargıcı John F. Walter bu girişimi reddetmişti.

Walter'ın bu kararı, içişleri raporunun Vanessa'nın davasına eklenebileceği anlamına geliyor, fakat ilçe bu karara itiraz edebilir.


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