Van der Vaart: "Ronaldo savaşıyor, Messi yürüyor"

Hollandalı eski oyuncu Rafael van der Vaart, Paris Saint Germain'de forma giyen Lionel Messi ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Van der Vaart: 'Ronaldo savaşıyor, Messi yürüyor'
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25 Kasım 2021 16:51
Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, Paris Saint Germain'nin yıldızı Lionel Messi'nin oyununu eleştirdi.

Van der Vaart yaptığı açıklamada, "Messi'nin bu oyunu beni üzüyor. Bu bir irade meselesi. İster kabul edin, ister etmeyin, Messi'den beklentiler var. Gol atmazsa ya da asist yapmazsa kötü bir maç geçirdiği anlamına gelir." şeklinde konuştu.

Ronaldo'yu örnek göstererek açıklamalarına devam eden Hollandalı, "Örneğin Cristiano Ronaldo, iki farklı tipte oyuncu olmalarına rağmen mücadele ediyor, savaşıyor ve takımını başarıya ulaştırmak için elinden geleni yapıyor. Messi çoğu zaman sahada dolaşıyor. Utanmıyor mu?" ifadelerini kullandı.

Bu durumdan memnun olmadığını dile getiren eski oyuncu, "Messi için üzülüyorum. Yazık çünkü böyle bir oyuncu bir daha asla gelmeyecek." diyerek sözlerini noktaladı.


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