GÜNEŞ ZİRVEDE

AVCI'NIN GALİBİYET SAYISI KAÇ?

ISMAEL GÖRÜŞME ODASINA

Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş'ın tartışılan ismi Valerien Ismael, kendisinden önce görev alan son üç teknik adamdan sadece birini geçebildi.Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Valerien Ismael ve Abdullah Avcı'nın ilk 18 maçlık performansları dikkati çekti. Güneş'in her açıdan zirvede olduğu listede Sergen Yalçın ikinci sırayı alırken Ismael söz konusu çalıştırıcılar içinden sadece Avcı'yı geçebildi.Bununla birlikte Avcı'nın galibiyet sayısı da Fransız teknik adamın galibiyet sayısını geride bıraktı. Şenol Güneş, Sergen Yalçın'a 8, Valerien Ismael'e 12 ve Abdullah Avcı'ya 14 puan fark attı. Şenol Güneş 18 haftada 44, Sergen Yalçın 36, Ismael 32 ve Avcı da 30 puan topladı.Siyah-beyazlıların yönetim kurulu, Valerien Ismael'in durumunu masaya yatırırken oybirliğiyle 'yola devam' kararı aldı. Buna karşın Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın son haftalardaki düşüşle ilgili Ismael'le görüşeceği öğrenildi. Kazancı, üst üste kaybedilen 9 puan, büyük maçların kazanılamaması ve Vodafone Park'taki kötü sonuçlarla ilgili Fransız hocadan rapor alacak.