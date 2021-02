Ünal Karaman: 'Bizim önümüz aydınlık'

Süper Lig'de 26 puan ve averajla 12. sırada yer alan Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Karaman, Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin ikinci devresinde maç içindeki istatistiki verilerde gelişme kaydettiklerini bildirdi.



Ligin ilk yarısına göre rakipten top kazanma sürelerini 13 saniyeden 8,7 saniyeye düşürdüklerini, rakiplerinin top kazanma süresinin 11,7'den 15,3'e yükseldiğini kaydeden Karaman, şöyle konuştu:



"Hep dedik ki futbolseverlere seyir zevki sunan bir Göztepe olalım. Benim saha içerisinde görev verdiğim oyuncu hiçbir zaman inandığı davadan, futbol karakterinden taviz veren oyuncu olamaz. Oynayan veya oynamayan diye farklı bir tavır içerisinde olması da söz konusu değildir. Her daim kendisini geliştiren bir takım olma yolunda çabamız artarak devam edecek. Bütün bunları yaparken fizik kalitemizin hep üst düzeyde olması gerekiyor."



Karaman, hala bazı eksiklerinin olduğunu belirterek, ligin ilk devresinde topun kendilerine kalma oranının yüzde 46'dan yüzde 64'e, artan pas sayısında isabet oranının da yüzde 78'den yüzde 83'e yükseldiğinin altını çizdi.



Oyun karakteri olarak yumuşak bir takım olduklarını kaydeden Karaman, "Rakiple girdiğimiz ikili mücadelelere ve yüksek toplara baktığımızda oranlarda çok ciddi bir değişiklik söz konusu değil. Bunda da oyuncu karakterlerimizin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü siz nasıl bir oyun karakterinde saha içinde oyuncu tutarsanız, kadro derinliği içinde tutarsanız, o oyuncu grubuyla uyumla ilgili bir duruş tercih edersiniz. Buna biraz daha çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Karaman, rakip yarı sahasında pas sayısının, yaptıkları orta sayısının ilk yarıya göre artış gösterdiğini belirterek, "Benim oyuncum korkmaz, benim oyucum geri adım atmaz. Her maçın bir hikayesi vardır ama bu hikayenin içerisinde bizde gece gündüz demeden, varımızla yoğumuzla bu büyük camiaya hizmet etmeye çalışmaya devam edeceğiz." dedi.



- "Ayak oyunu bilmeyiz, ayak topunu iyi biliriz"



Göztepe'nin çok büyük bir camiaya sahip olduğunu hatırlatan 54 yaşındaki teknik adam, "Biz geri adım atan bir takım elbette olmayız. Biz içimizdeki isyan duygusuyla, akılcı bir planlama ve stratejiyle hem antrenman planını yapan, hem de maçta bunu sonunca yansıtan bir takım olacağız. Tabi ki bu bir süreç. Bugünden yarına ben oldum mantığıyla değil. Bu sporun ruhuna aykırı olur." yorumunu yaptı.



Karaman, hayatının hiçbir döneminde şansla iş yapmadığını belirterek, şunları aktardı:



"Bulunduğumuz koltuk her daim bize güç verdi ama bulunduğum her noktada o koltuğa güç veren oldum. Oyuncular benim kardeşim, camia içerisindeki ağabeylerim, saygı duyduğum büyüklerim. küçükler de benim kardeşim. Onun için profesyonel yapı içinde düşünen olmadığım için ve Göztepe Kulübü gibi güzel bir kulübün teknik direktörü olduğum için bütün samimiyetimle söylüyorum. Bizim önümüz aydınlık. Zor bir süreç biliyoruz ama görünen o ki oyuncularımızla beraber bu camianın vereceği destekle beraber bunların üstesinden geleceğiz."



İnanmadığı bir davanın içerisinde olmayacağını kaydeden Karaman, "Hayatımın hiçbir evresinde de bir kişiden, Allah'ın bir kulundan bir iteleme görmemişimdir, kazıya kazıya tırnaklarımla geldim bulunduğum her mevkiye. Daha fazlası olur muydu, onu da futbolun paydaşlarının vicdanına bırakıyorum. Ayak oyunu bilmeyiz, ayak topunu iyi biliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Karaman, bir basın mensubunun Peter Zulj'u oynatmama tercihini sorması üzerine, hiçbir oyuncu için önyargısının bulunmadığını, oyun planları içerisinde uygun olan futbolcuya şans verdiğini söyledi.