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Ünal Karaman: "Bakmak ve görmek farklı"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Ünal Karaman: 'Bakmak ve görmek farklı'
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10 Şubat 2019 21:44
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray'a 3-1 yenildikleri tartışmalı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Karaman, "Oyun başında bize yakışmayacak şekilde başladık. Gol bulduk, pozisyonlar bulduk. Devreye girerken yine bize yakışmayacak şekilde bir gol oldu. 3-1'den sonra 3-2'yi bulmuş olsak belki bir Sosa hamlesi yapabilirdik ama maalesef onu yapamadık. Kaybettik, üzgünüz" dedi.

Hakem kararları için görüşleri sorulan teknik adam, "Sıcağı sıcağına çok şey konuşabilirim. Burada aslolan maçın adil bir şekilde yönetilmesi adına sahaya çıkan hocamızın vereceği karardır. Bize verilmeyen penaltı ile ilgili baktım, sanki çok net. Demek ki bazen bakmak ve görmek farklı. Bazen bakarsınız, görmezseniz. Biz gözle ve gönülle görmeye devam edeceğiz. Biz bize emanet edilen gençlere doğru bakmayı ve doğru görmeyi salık vereceğiz. Bizim amacımız budur" ifadelerini kullandı.

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