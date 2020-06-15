ULEB Avrupa Kupası'na katılacak takımlar belli oldu

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nda 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 24 takım belli oldu.



Organizasyondan yapılan açıklamada, Türkiye'den Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji'nin gelecek sezon kupaya katılacağı belirtildi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen 2019-2020 sezonunda çeyrek finale yükselen 8 takıma gelecek sezonda yer verildiği kaydedildi.



ULEB Avrupa Kupası'nda 2020-2021 sezonunda mücadele edecek takımlar şöyle:



"AS Monaco, Bahçeşehir Koleji, Buducnost VOLI, Cedevita Olimpija, Fraport Skyliners, Frutti Extra Bursaspor, Germani Brescia Leonessa, Herbalife Gran Canaria, JL Bourg, Joventut Badalona, Lietkabelis, Lokomotiv Kuban, Maccabi Rishon LeZion, Metropolitans 92, MoraBanc Andorra, Nanterre 92, Partizan NIS, Promitheas Patras, ratiopharm Ulm, Telenet Giants,

Umana Reyer, Unicaja Malaga, UNICS Kazan ve Virtus Segafredo Bologna."



Grup kuralarının 10 Temmuz'da çekileceği açıklanırken, turnuvanın planlanan takvimi ise şu şekilde:



Normal sezon: 30 Eylül-16 Aralık 2020



Son 16 turu: 30 Aralık 2020-3 Şubat 2021



Çeyrek final: 2-10 Mart 2021



Yarı final:16-24 Mart 2021



Final: 6-14 Nisan 2021



