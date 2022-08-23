Uğurcan Çakır, destek istedi

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Kopenhag mücadelesi öncesi taraftarlardan destek istedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır, destek istedi
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23 Ağustos 2022 22:19
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, taraftarlardan destek istedi.

Uğurcan, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video aracılığıyla, "Şanlı Trabzonspor taraftarı, Şampiyonlar Ligi'ne son bir adım kaldı. 90 dakika boyunca seninle hem hücum hem savunma yapacağız. Unutma, tek bir an bile susma. Haydi fırtına." ifadeleriyle destek çağrısında bulundu. 



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