Ufuk Sarıca: 'Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kalmak önemli'

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu son hafta maçında İspanyol ekibi Bilbao Basket'i yenerek bir üst tura çıkan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Sarıca, yaptığı açıklamada, Bilbao Basket maçının zor geçtiğini belirtti.



İlk periyotta ribauntlarda zorlandıklarını vurgulayan Sarıca, şunları kaydetti:



"İkinci periyotta uzun bir beşe dönerek ribauntları dengeleyince skoru da önde götürdük. Üçüncü periyot başındaki hücumdaki akıcı oyunumuz ve skor gücümüz maçı rahatlattı ve bitirdi. Hedef, başlangıçta da Top 16'ya kalmaktı ve bunu başardık. Belki son maça kaldı, belki arada olumsuzluklar yaşandı ama Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kalmayı başarmak önemliydi."



Bilbao Basket'in küçümsenecek bir takım olmadığına işaret eden Sarıca, "Çok fiziki, çok kuvvetli ve tempolu oynayan ancak kendi liginde sıkıntılı bir süreçten geçen bir takım. Biz yapmamız gerekeni yaparak kazanmamız gereken bir maçı kazandık ve play-off'a kaldık. Bundan dolayı tüm takımımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.



FIBA Şampiyonlar Ligi'nde adını play-off grup aşamasına yazdıran Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde 31 Ocak Pazar günü TOFAŞ'ı konuk edecek.



