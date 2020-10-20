UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e Avrupa Ligi'nde görev verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev
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20 Ekim 2020 15:43
İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü oynanacak CSKA Sofya (Bulgaristan)-Cluj (Romanya) maçını yönetecek.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak A Grubu müsabakasında Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler üstlenecek.



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