UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü oynanacak CSKA Sofya (Bulgaristan)-Cluj (Romanya) maçını yönetecek.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak A Grubu müsabakasında Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler üstlenecek.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak A Grubu müsabakasında Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler üstlenecek.