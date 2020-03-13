UEFA ve CONMEBOL, erteleme için FIFA'yı bekliyor

2021'E ERTELENMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL FIFA

UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) ve CONMEBOL (Güney Amerika Futbol Federasyonları Birliği), 2020 yazında yapılması planlanan kıta turnuvalarını ertelemek için FIFA'dan gelecek kararı bekliyor.Marca'da yer alan habere göre; CONMEBOL, 2020 Copa America'yı ertelemek için UEFA'nın EURO 2020 ile ilgili vereceği kararı bekliyor. Koronavirüs salgınının Avrupa'yı etkilediği gibi etkilememesi nedeniyle Güney Amerika, henüz bir B planı üretmedi. Ancak Paraguay, Ekvador ve Arjantin'de tüm maçların seyircisiz oynaması kararı verildi.UEFA ise EURO 2020 ve diğer tüm turnuvalarıyla ile ilgili olarak salı günü bir karar vermeyi planlıyor. UEFA'nın vereceği karar, CONMEBOL'ü benzer bir aksiyon vermeye itecek.Her iki kurum ise FIFA'nın vereceği kararı bekliyor. 2021 yazında yapılması planlanan 24 takıma genişletilmiş Kulüpler Dünya Kupası'nın da yaz aylarına takvimlendirilmiş olması nedeniyle, bu turnuvaların 2021 yazına ertelenmesinin önünde somut bir engel bulunuyor.Şayet FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nı ertelemeyi kabul ederse; UEFA ve CONMEBOL'ün önündeki engel de kalkacak.